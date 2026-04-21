Крупные нефтяные компании ищут новые месторождения вне Ближнего Востока

Крупнейшие энергетические компании мира, включая Exxon Mobil, Chevron, BP, Shell и TotalEnergies, активизируют разведку новых месторождений нефти и газа в разных регионах мира, стремясь снизить риски, связанные с нестабильностью на Ближнем Востоке, передает BAQ.kz со ссылкой на РБК.

По информации издания, компании расширяют проекты в Африке, Южной Америке и Восточном Средиземноморье.

Так, Exxon Mobil планирует инвестировать до 24 млрд долларов в разработку глубоководных месторождений у берегов Нигерии. Компания также делает шаги к бурению у берегов Греции и ведёт переговоры по проектам в Ираке, Турции и Габоне, а также проводит сейсмические исследования в Тринидаде и Тобаго.

Chevron увеличивает вложения в шельфовые проекты, выделив около 7 млрд долларов, и расширяет деятельность в Венесуэле. Глава компании Майк Вирт отметил, что изменения в законодательстве страны стали «первым позитивным шагом» для инвесторов, однако для масштабных вложений необходимы дополнительные реформы.

BP приобрела доли в проектах у берегов Намибии, а TotalEnergies подписала соглашение по проектам в Турции.

По оценкам Wood Mackenzie, в ближайшие годы крупные нефтегазовые компании могут создать до 120 млрд долларов стоимости благодаря новым разведочным проектам.

Аналитики отмечают, что в период с 2021 по 2025 год расходы на глобальную геологоразведку снижались и составляли в среднем около 19 млрд долларов в год. Однако рост цен на нефть и газ после геополитических кризисов усилил интерес к новым регионам добычи.

Среди факторов, повлиявших на стратегию компаний, называются атаки на энергетическую инфраструктуру и риски блокировки Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного газа.

По данным WSJ, мировой спрос требует увеличения запасов нефти примерно на 300 млрд баррелей к 2050 году, что дополнительно стимулирует поиск новых месторождений.

Также сообщается, что власти США обсуждают с крупными нефтяными компаниями увеличение добычи для стабилизации цен и предотвращения возможного дефицита топлива на мировом рынке.