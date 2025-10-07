В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора — 2025" сотрудники полиции активизировали борьбу с оборотом синтетических наркотиков на территории Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В нескольких регионах страны выявлены и задержаны подозреваемые, причастные к сбыту и перевозке психотропных веществ.

В Шымкенте сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали двух иностранных граждан, которые занимались распространением мефедрона. В арендованном автомобиле злоумышленников были обнаружены и изъяты 22 расфасованных пакетика с психотропным веществом, а также 46 свертков, спрятанных в тайниках. Общий вес изъятых наркотиков превысил 200 граммов. Кроме того, в ходе оперативных мероприятий был задержан 20-летний житель Туркестанской области с 70 граммами мефедрона, спрятанными в куртке для последующего сбыта. Также в сентябре местный житель был задержан за распространение психотропных веществ в особо крупном размере. Все подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, начаты досудебные расследования.

В области Жетысу при координации прокуратуры задержана 22-летняя жительница Алматы, перевозившая наркотики. По оперативной информации, девушка незаконно приобрела и хранила мефедрон, часть которого употребила, а с остальным отправилась на такси из Алматы в Талдыкорган. На въезде в город Текели она была задержана полицией, при личном обыске у неё обнаружили 15 свертков с наркотиками и приспособления для их употребления. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие в её крови нескольких психоактивных веществ. Общая масса изъятого мефедрона составила более 3 граммов, что по закону относится к особо крупному размеру. В отношении девушки возбуждено уголовное дело, она заключена под стражу.

Полиция напоминает, что незаконный оборот, хранение и перевозка наркотических средств в особо крупном размере караются строгими уголовными наказаниями, включая лишение свободы сроком от трёх до семи лет.