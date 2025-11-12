АО "Алатау жарық компаниясы" сообщает о возможных кратковременных отключениях электричества 12 ноября в связи с техническим обслуживанием и ремонтом отдельных участков электросетей, передаёт BAQ.KZ.

Электроэнергия будет отключена с 08:00 до 17:00 на ряде улиц и в микрорайонах города, включая: проспект Райымбека (дома 198Б, 237, 200а и другие), улицу Курильскую, улицу Полежаева, пер. Төретай, ул. Арғымақ, южнее ул. Жамбыла, мкр-н Тастыбулак, Боролдай, Томирис, Айнабулак, Алатау, Орбита-2, СТ Ремизовка, ул. Толе би, Кунаева, Казыбек би, Каргалинская, Баршынкент, Акжунис и ряд других домов и организаций.

В компании призывают жителей заранее подготовиться к временным неудобствам и учитывать отключения при планировании работы и бытовых нужд.