В Алматы крупные торговые сети были привлечены к административной ответственности за завышение цен на социально значимые продукты, передает BAQ.KZ со ссылкой на Департамент торговли и защиты прав потребителей города.

С начала 2025 года внеплановые проверки затронули более 420 субъектов предпринимательства, включая крупные сети "Метро", Small, Toimart, JLC, Galmart, А-стор, My Mart и другие. Основной причиной наказаний стало превышение допустимой торговой надбавки в размере 15% на социально значимые товары, что нарушает статью 204-4 КоАП РК.

Торговая сеть "Метро" уже не в первый раз привлекается к ответственности за аналогичные нарушения. Решения Департамента неоднократно обжаловались в судебном порядке, включая кассацию, однако все жалобы были отклонены.

Кроме того, сеть Small была наказана за воспрепятствование должностным лицам при проведении проверок.

Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей в Алматы, превысила 32 млн тенге. В ведомстве отметили, что работа по выявлению недобросовестных предпринимателей продолжается, а особое внимание уделяется магазинам у дома, реализующим социально значимые продукты.

Штрафные меры направлены на защиту прав потребителей и обеспечение доступности продуктов первой необходимости для жителей города.