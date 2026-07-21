Компании обяжут сообщать об утечке персональных данных
С 2024 года в Казахстане провели 648 внеплановых проверок в сфере кибербезопасности и защиты данных.
21 Июля 2026, 12:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Самое читаемое
- Двое подростков погибли в горящем автомобиле после ДТП в Усть-Каменогорске
- Слезы Месси, поддержка Ямаля и появление Трампа: что происходило после финала ЧМ-2026
- Оправданная жительница Актобе отсудила у государства 7 млн тенге
- Вода не в радость? Жители сёл Абайской области тонут в грязи после прокладки водопроводов
- Владелец Aktogai Milk впервые прокомментировал гибель шести рабочих