  • 31 Октября, 15:01

Крупный бизнес становится драйвером развития университетов — Токаев

В стране формируется устойчивая система взаимодействия между исследователями и промышленными предприятиями.

Сегодня, 13:52
Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что казахстанский бизнес активно включается в развитие высшего образования и университетской науки. Об этом глава государства рассказал, выступая на Международном форуме стратегических партнеров "Казахстан – территория академических знаний", передаёт BAQ.KZ

Он отметил, что в стране формируется устойчивая система взаимодействия между исследователями и промышленными предприятиями.

"Одна из наших компаний профинансировала открытие филиала Российского химико-технологического университета имени Менделеева в Таразе. Еще одна компания в партнерстве с зарубежным вузом планирует запуск университета, специализирующегося на горном деле. Большие надежды мы связываем с деятельностью в Астане филиала МГИМО. Для этого известного вуза будет построено отдельное здание", – сказал Токаев.

По его словам, представители крупного бизнеса Казахстана оказывают все большую поддержку университетам и науке.

"В нашей стране выстраивается система взаимодействия исследователей с промышленными предприятиями. Перспективным шагом в данном направлении может стать создание офисов трансфера технологий в ведущих университетах и научных центрах страны", – отметил президент.

