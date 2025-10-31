Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что казахстанский бизнес активно включается в развитие высшего образования и университетской науки. Об этом глава государства рассказал, выступая на Международном форуме стратегических партнеров "Казахстан – территория академических знаний", передаёт BAQ.KZ

Он отметил, что в стране формируется устойчивая система взаимодействия между исследователями и промышленными предприятиями.

"Одна из наших компаний профинансировала открытие филиала Российского химико-технологического университета имени Менделеева в Таразе. Еще одна компания в партнерстве с зарубежным вузом планирует запуск университета, специализирующегося на горном деле. Большие надежды мы связываем с деятельностью в Астане филиала МГИМО. Для этого известного вуза будет построено отдельное здание", – сказал Токаев.

По его словам, представители крупного бизнеса Казахстана оказывают все большую поддержку университетам и науке.