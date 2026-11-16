Крупный бизнес в Астане проиграл спор о доначислении налогов на 4,7 млрд теңге

Апелляционный суд Астаны встал на сторону государства в споре с крупной компанией, которой доначислили налоги на сумму свыше 4,7 млрд теңге. Решение первой инстанции в пользу бизнеса отменили после вмешательства прокуратуры, сообщили в прокуратуре столицы.

Налоги компании доначислили по итогам внеплановой проверки. Уполномоченный орган вынес предписание, но налогоплательщик пошел в суд, добиваясь признания самой проверки незаконной. Суд первой инстанции иск удовлетворил.

Прокуратура изучила материалы дела и пришла к выводу, что налоговый орган имел право провести проверку на основании статьи 145 Налогового кодекса. Прокуроры внесли апелляционное ходатайство.

Апелляционная коллегия отменила решение суда. По данным прокуратуры, так удалось защитить интересы государства на 4,7 млрд теңге.