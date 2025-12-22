Крупный блэкаут затронул почти треть Сан-Франциско
Без света остались свыше 130 тысяч домов
В американском городе Сан-Франциско произошло масштабное отключение электроэнергии, в результате которого без света остались более 130 тысяч домов и предприятий. Авария затронула почти треть мегаполиса, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.
Из-за блэкаута многие районы города погрузились в темноту. Работа ресторанов и магазинов была временно приостановлена, также зафиксированы перебои в движении общественного транспорта и закрытие отдельных станций.
В Департамент по управлению чрезвычайными ситуациями Сан-Франциско сообщили о сбоях в транспортной системе по всему городу и рекомендовали жителям воздержаться от необязательных поездок до полного восстановления электроснабжения.
Причины аварии и сроки устранения последствий уточняются.
