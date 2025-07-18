В Алматинской области прокуратура обнаружила серьезные нарушения в деятельности ТОО "Т", заключившего внешний контракт на поставку товаров стоимостью 6 млн долларов США, передает BAQ.KZ. Как выяснилось, компания перечислила всю сумму иностранному контрагенту, однако поставка товаров составила лишь 3,7 млн долларов. Оставшиеся более 2 млн долларов фактически выведены из страны под видом выполнения контрактных обязательств.

Компания не предприняла никаких мер для возврата средств, а налоговые органы не обеспечили контроль за выполнением требований по репатриации валюты. По итогам проверки прокуратура возбудила административное дело по статье о невыполнении требований репатриации валюты.

Суд города Конаев признал ТОО "Т" виновным и наложил штраф в размере 239 млн тенге. Решение суда вступило в законную силу. Эта история стала очередным предупреждением бизнесу о строгом контроле валютных операций и ответственности за нарушения.