Крупный лесной пожар на территории «Семей орманы» локализован

Лесной пожар, возникший 16 июля 2026 года, локализован 18 июля 2026 года в 9:45 ч. Об этом сообщило Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

В ликвидации лесного пожара были задействованы сотрудники государственных лесных природных резерватов «Семей орманы» и «Ертіс орманы», подведомственных Комитету лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, силы и средства РГП «Казавиалесоохрана», а также подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Комитета национальной безопасности и местных исполнительных органов.

С начала тушения авиацией выполнено 319 сбросов воды, на очаг пожара доставлено 709 тонн воды.

По поручению Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Чингиз Аринов прибыли в область Абай, где совместно с акимом области Бериком Уали координировали работу задействованных сил и средств.

Кроме того, министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев и аким области Абай Берик Уали совершили облет территории пожара на вертолете и ознакомились с ходом проводимых работ.

В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации лесного пожара и контролю за территорией пожара.