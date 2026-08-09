Крупный лесной пожар в Индонезии: Власти закрыли национальный парк

Индонезия закрыла национальный парк горы Бромо в Восточной Яве для всех видов туристической деятельности из-за продолжающегося лесного пожара.

Администрация парка сделала соответствующую публикацию на своей официальной странице в Instagram.

По ее данным, площадь пожара достигла около 176 гектаров. Возгорание началось в понедельник и распространилось в районе кальдеры действующего вулкана Бромо. Еще в четверг площадь пожара составляла около 60 гектаров.

Власти заявили, что закрытие необходимо для обеспечения безопасности туристов, сотрудников парка и жителей близлежащих районов. Посетители, уже приобретшие билеты, смогут перенести визит на другую дату либо получить возврат средств.

Отмечается, что для тушения пожара власти Восточной Явы планируют задействовать вертолеты для сброса воды и беспилотники для ее распыления.

Причина возгорания пока не установлена. Информации о пострадавших не поступало.