Крупный лесной пожар вспыхнул под Парижем

Во Франции спасатели продолжают бороться с масштабным лесным пожаром в массиве Фонтенбло, расположенном примерно в 60 километрах к юго-востоку от Парижа.

Власти называют возгорание "исключительным по масштабу" и "крайне агрессивным". Огонь уже распространился на около 800 гектаров леса и продолжал двигаться вперед.

Из-за угрозы распространения пламени власти частично перекрыли автомагистраль A6 – одну из главных транспортных артерий Франции. Также временно приостановили движение поездов, из-за чего сотни пассажиров ожидали отправления на парижском вокзале Гар де Лион.

К тушению пожара привлекли около 400 пожарных, два самолета-водолета, два вертолета и разведывательный самолет. После наступления темноты авиация была вынуждена прекратить работу.

В близлежащей деревне Воудуэ эвакуировали около 15 домов. Спасатели продолжают защищать населенные пункты, находящиеся в зоне риска.

Пожар начался накануне национального праздника Франции 14 июля и в период первого крупного летнего отпускного уик-энда. По словам представителей пожарной службы, для тушения впервые в парижском регионе задействовали самолеты-танкеры, которые обычно работают в более жарких и засушливых районах юга страны.

Ситуацию осложняет продолжающаяся жара. Это уже третья волна высоких температур во Франции с мая, что повышает риск новых природных пожаров.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что с начала года лесные пожары в стране уже уничтожили около 17 тысяч гектаров территорий. По предварительным оценкам, после окончательного подсчета площадь выгоревших земель может достичь 25 тысяч гектаров – вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года.