Крупный лесной пожар вспыхнул под Парижем
Огонь охватил сотни гектаров.
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Во Франции спасатели продолжают бороться с масштабным лесным пожаром в массиве Фонтенбло, расположенном примерно в 60 километрах к юго-востоку от Парижа.
Власти называют возгорание "исключительным по масштабу" и "крайне агрессивным". Огонь уже распространился на около 800 гектаров леса и продолжал двигаться вперед.
Из-за угрозы распространения пламени власти частично перекрыли автомагистраль A6 – одну из главных транспортных артерий Франции. Также временно приостановили движение поездов, из-за чего сотни пассажиров ожидали отправления на парижском вокзале Гар де Лион.
К тушению пожара привлекли около 400 пожарных, два самолета-водолета, два вертолета и разведывательный самолет. После наступления темноты авиация была вынуждена прекратить работу.
В близлежащей деревне Воудуэ эвакуировали около 15 домов. Спасатели продолжают защищать населенные пункты, находящиеся в зоне риска.
Пожар начался накануне национального праздника Франции 14 июля и в период первого крупного летнего отпускного уик-энда. По словам представителей пожарной службы, для тушения впервые в парижском регионе задействовали самолеты-танкеры, которые обычно работают в более жарких и засушливых районах юга страны.
Ситуацию осложняет продолжающаяся жара. Это уже третья волна высоких температур во Франции с мая, что повышает риск новых природных пожаров.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что с начала года лесные пожары в стране уже уничтожили около 17 тысяч гектаров территорий. По предварительным оценкам, после окончательного подсчета площадь выгоревших земель может достичь 25 тысяч гектаров – вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года.
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