Крупный логистический хаб за 28,1 млрд тенге запустили в Алматинской области

Новый транспортно-логистический центр Kusto Logistics начал работу в Илийском районе Алматинской области. В проект инвестировали 28,1 млрд тенге, а мощности комплекса позволяют обрабатывать до 100 тыс. контейнеров в год, сообщает акимат региона.

Что представляет собой новый хаб

Транспортно-логистический комплекс построен на территории площадью более 26,5 га. Он предназначен для приема, хранения, обработки и дальнейшей транспортировки грузов.

В состав центра вошли железнодорожная инфраструктура, контейнерная площадка, два склада, зоны погрузки и разгрузки, автомобильная логистика и центр управления.

На объекте установлен специальный кран грузоподъемностью 45 тонн, способный обрабатывать до 25 контейнеров в час. Общая мощность комплекса составляет более 111 тыс. тонн грузов в месяц.

После запуска центра планируется создать 100 новых рабочих мест.

Через Алматы проходит большая часть контейнерных грузов

По словам соучредителя и акционера Kusto Group Каната Копбаева, около 80% контейнерных грузов в Казахстане проходят через Алматинский транспортный узел.

Новый терминал должен стать дополнительным логистическим звеном между севером и югом страны. Через Алматинскую область импортные и экспортные грузы смогут направляться как в другие регионы Казахстана, так и в соседние государства.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил, что запуск комплекса должен способствовать развитию транспортно-логистического потенциала региона, привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и развитию бизнеса.

На территории построят зерновой терминал

Развитие комплекса продолжится. Сейчас на его территории строится зерновой терминал. После завершения работ здесь смогут хранить до 14 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.

Строительство транспортно-логистического центра методом EPC осуществляет компания Coteccons KZ.

В день открытия с нового терминала отправили первый контейнерный поезд, официально дав старт работе комплекса.