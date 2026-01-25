  • 25 Января, 17:53

Крупный пожар на юге Индии унёс жизни пяти человек

Огнеборцы тушили возгорание более 20 часов.

Фото: Pixabay.com

Не менее пяти человек погибли при пожаре в четырехэтажном здании мебельного магазина в Хайдарабаде, штат Телангана на юге Индии, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на местное агентство PTI.

Согласно информации, пожар вспыхнул еще в субботу, огнеборцы тушили возгорание более 20 часов.

По словам главы пожарной службы штата Викрама Сингха Манна, владелец магазина будет привлечен к ответственности за халатность, которая, как предполагается, привела к жертвам.

Спасатели не исключают роста числа погибших, операция по ликвидации пожара продолжается.

