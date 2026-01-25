Крупный пожар на юге Индии унёс жизни пяти человек
Огнеборцы тушили возгорание более 20 часов.
Сегодня, 17:36
60Фото: Pixabay.com
Не менее пяти человек погибли при пожаре в четырехэтажном здании мебельного магазина в Хайдарабаде, штат Телангана на юге Индии, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на местное агентство PTI.
Согласно информации, пожар вспыхнул еще в субботу, огнеборцы тушили возгорание более 20 часов.
По словам главы пожарной службы штата Викрама Сингха Манна, владелец магазина будет привлечен к ответственности за халатность, которая, как предполагается, привела к жертвам.
Спасатели не исключают роста числа погибших, операция по ликвидации пожара продолжается.
