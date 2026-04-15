Крупный пожар охватил банный комплекс в Семее
Сегодня 2026, 05:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: МЧС РК
В городе Семей на улице Мичурина произошёл пожар в отдельно стоящем банном комплексе с мансардой, передает BAQ.kz.
Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Пожар был ликвидирован в краткие сроки.
Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
