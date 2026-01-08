Крупный пожар потушен в Астане
Сегодня, 17:49
Фото: МЧС РК
Сегодня в Астане огнеборцы тушили крупный пожар, передает BAQ.KZ.
Как стало известно, пожар произошел в районе Сарайшык по улице Шарбакты. По прибытии установлено, что происходит открытое горение кровли одноэтажного складского помещения. Незамедлительно были введены пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды.
На месте пожара организованы 2 участка тушения.
Как отметили в МЧС, тушение осложнялось конструктивными особенностями здания и высокой пожарной нагрузкой. Произведено вскрытие кровли для доступа к очагам горения и предотвращения дальнейшего распространения огня.
Силами МЧС пожар полностью ликвидирован.о информации МЧС. Площадь возгорания составила 250 кв.м.
Пострадавших нет.
