  • Главная
  • Новости
  • Крупный пожар произошёл у аэропорта Шарль-де-Голль во Франции

Крупный пожар произошёл у аэропорта Шарль-де-Голль во Франции

Инцидент не повлиял на работу транспорта и функционирование аэропорта.

Сегодня 2026, 05:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 05:32
Сегодня 2026, 05:32
128
Фото: Pixabay.com

Во Франции произошёл крупный пожар на складе, расположенном недалеко от аэропорта Шарль-де-Голль, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

По данным местных СМИ, к тушению возгорания были привлечены около 60 пожарных департамента Валь-д’Уаз. Информация о пострадавших не поступала, причины пожара устанавливаются.

Очевидцы публиковали в социальных сетях видео, на которых виден густой столб чёрного дыма, поднимающийся вблизи воздушной гавани.

В Groupe ADP сообщили, что загоревшееся складское помещение не относится к инфраструктуре аэропорта. Также отмечается, что инцидент не повлиял на работу транспорта и функционирование аэропорта.

Самое читаемое

Наверх