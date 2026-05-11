Крупный пожар произошёл у аэропорта Шарль-де-Голль во Франции
Инцидент не повлиял на работу транспорта и функционирование аэропорта.
Сегодня 2026, 05:32
Фото: Pixabay.com
Во Франции произошёл крупный пожар на складе, расположенном недалеко от аэропорта Шарль-де-Голль, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.
По данным местных СМИ, к тушению возгорания были привлечены около 60 пожарных департамента Валь-д’Уаз. Информация о пострадавших не поступала, причины пожара устанавливаются.
Очевидцы публиковали в социальных сетях видео, на которых виден густой столб чёрного дыма, поднимающийся вблизи воздушной гавани.
В Groupe ADP сообщили, что загоревшееся складское помещение не относится к инфраструктуре аэропорта. Также отмечается, что инцидент не повлиял на работу транспорта и функционирование аэропорта.
