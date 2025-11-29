В Нижнем Новгороде (Россия) произошёл крупный пожар на территории производственного здания. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС, передаёт BAQ.KZ.

Площадь возгорания достигла около 2 тысяч квадратных метров, в результате чего произошло частичное обрушение кровли. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Из-за сложности тушения к ликвидации пожара привлекли дополнительные силы — всего задействованы 25 единиц техники и 73 сотрудника МЧС России.

На данный момент пожар локализован.