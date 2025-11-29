Крупный пожар произошёл в производственном здании Нижнего Новгорода
Пожар распространился на площади 2 тыс. кв. метров.
Сегодня, 17:32
27Фото: Pixabay.com
В Нижнем Новгороде (Россия) произошёл крупный пожар на территории производственного здания. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС, передаёт BAQ.KZ.
Площадь возгорания достигла около 2 тысяч квадратных метров, в результате чего произошло частичное обрушение кровли. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Из-за сложности тушения к ликвидации пожара привлекли дополнительные силы — всего задействованы 25 единиц техники и 73 сотрудника МЧС России.
На данный момент пожар локализован.
