Крупный пожар тушат на складе в Туркестанской области
На месте происшествия задействовано 28 сотрудников МЧС
Сегодня, 03:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:32Сегодня, 03:32
110Фото: Istockphoto
В селе Аксукент Сайрамского района Туркестанской области спасатели МЧС локализовали крупный пожар на складе, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт 112. К моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь успел распространиться, произошло частичное обрушение кровли. Для ликвидации возгорания был установлен повышенный ранг пожара.
"На месте происшествия задействовано 28 человек личного состава и 8 единиц техники ДЧС", - говорится в сообщении.
По информации службы 112, сведений о пострадавших не поступало.
Самое читаемое
- Вода в подвалах, плесень в квартирах: дома в Костанае "посыпались" спустя год после застройки
- Казахстанский военный оркестр покорил публику на Красной площади в Москве
- В Уральске полицейские предотвратили перевод 1,3 млн тенге мошенникам
- Два подростка из Нидерландов погибли в отеле Стамбула
- ЧП в аэропорту Актау: пассажирка с младенцем сообщила о бомбе на борту