  • 25 Августа, 04:20
Крупный пожар тушат на складе в Туркестанской области

На месте происшествия задействовано 28 сотрудников МЧС

Сегодня, 03:32
Istockphoto Сегодня, 03:32
Сегодня, 03:32
Фото: Istockphoto

В селе Аксукент Сайрамского района Туркестанской области спасатели МЧС локализовали крупный пожар на складе, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт 112. К моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь успел распространиться, произошло частичное обрушение кровли. Для ликвидации возгорания был установлен повышенный ранг пожара.

"На месте происшествия задействовано 28 человек личного состава и 8 единиц техники ДЧС", - говорится в сообщении.

По информации службы 112, сведений о пострадавших не поступало.

