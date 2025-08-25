В селе Аксукент Сайрамского района Туркестанской области спасатели МЧС локализовали крупный пожар на складе, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт 112. К моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь успел распространиться, произошло частичное обрушение кровли. Для ликвидации возгорания был установлен повышенный ранг пожара.

"На месте происшествия задействовано 28 человек личного состава и 8 единиц техники ДЧС", - говорится в сообщении.

По информации службы 112, сведений о пострадавших не поступало.