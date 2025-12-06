Крупный пожар тушат в садоводческом товариществе "Геолог" Алматы
На данный момент пожар локализован.
Сегодня, 17:01
152Фото: Pixabay.com
В Медеуском районе Алматы огнеборцы ликвидируют последствия пожара, вспыхнувшего на территории садоводческого товарищества "Геолог", передаёт BAQ.KZ.
По прибытии пожарных подразделений было установлено горение открытым пламенем двух зданий, трёх легковых автомобилей и строительного мусора. Сразу были поданы пожарные стволы, начаты активные работы по тушению и предотвращению распространения огня на соседние участки.
На данный момент пожар локализован, продолжается проливка и тушение отдельных очагов возгорания.
Для обеспечения бесперебойной подачи воды службы взаимодействия организовали подвоз цистерн.
Информация о пострадавших не поступала.
