В Алматы подразделения МЧС ликвидируют возгорание складского помещения, расположенного на Шоссе Северное кольцо. По прибытии первых пожарных расчетов было установлено открытое горение здания, передает BAQ.KZ.

По данным МЧС, на месте происшествия спасатели работают по повышенному рангу. Поданы пожарные стволы, автоцистерны подключены к пожарным гидрантам.

По предварительной информации, сообщений о пострадавших на линию 112 не поступало.

Для координации действий создан штаб пожаротушения. В ликвидации возгорания задействованы 85 человек личного состава и 22 единицы техники, а также автопоезд Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. На месте организованы три боевых участка.

Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания и высокой пожарной нагрузкой.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Фото: МЧС РК