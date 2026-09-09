Крупный пожар в степи ликвидировали в Костанайской области

Природный пожар, возникший вблизи села Урнек Карабалыкского района Костанайской области, полностью ликвидирован. Огонь распространился на площади около 850 гектаров.

Возгорание сухой степной растительности и березовых колков произошло накануне. Огонь частично перешел на территорию Карадумского лесничества.

По информации Министерства по чрехвычайным ситуациям, к тушению пожара были привлечены более 100 человек и свыше 25 единиц техники. В ликвидации возгорания участвовали подразделения МЧС, местных исполнительных органов, организаций лесного хозяйства, «Ауыл құтқарушылары» и территориальной обороны.

Как тушили пожар

Для воздушной разведки и тушения огня был задействован вертолет АО «Казавиаспас» МЧС, оборудованный водосливным устройством.

Благодаря слаженным действиям всех привлеченных сил и средств пожар удалось полностью ликвидировать.

Пострадавших нет.

Что напоминает МЧС

Спасатели призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности в природных зонах в пожароопасный период.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить по номеру 112.