Крупный пожар в степи ликвидировали в Костанайской области
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Природный пожар, возникший вблизи села Урнек Карабалыкского района Костанайской области, полностью ликвидирован. Огонь распространился на площади около 850 гектаров.
Возгорание сухой степной растительности и березовых колков произошло накануне. Огонь частично перешел на территорию Карадумского лесничества.
По информации Министерства по чрехвычайным ситуациям, к тушению пожара были привлечены более 100 человек и свыше 25 единиц техники. В ликвидации возгорания участвовали подразделения МЧС, местных исполнительных органов, организаций лесного хозяйства, «Ауыл құтқарушылары» и территориальной обороны.
Как тушили пожар
Для воздушной разведки и тушения огня был задействован вертолет АО «Казавиаспас» МЧС, оборудованный водосливным устройством.
Благодаря слаженным действиям всех привлеченных сил и средств пожар удалось полностью ликвидировать.
Пострадавших нет.
Что напоминает МЧС
Спасатели призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности в природных зонах в пожароопасный период.
При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить по номеру 112.
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