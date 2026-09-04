Крупный пожар вспыхнул ночью в Астане
4 Сентября 2026, 01:34
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4 Сентября 2026, 01:344 Сентября 2026, 01:34
81Фото: МЧС РК
В Алматинском районе Астаны загорелась кровля двухэтажного здания на улице Обаган. На первом этаже находятся сауна и пивной магазин, на втором — частный детский сад. К моменту прибытия пожарных кровля была полностью охвачена открытым огнем.
Тушение осложняли плотная застройка, сильное задымление и узкие проезды. Спасателям удалось не допустить распространения огня на расположенные рядом жилые дома. Пожар ликвидировали на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет.
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