Крупный пожар вспыхнул ночью в Астане

В Алматинском районе Астаны загорелась кровля двухэтажного здания на улице Обаган. На первом этаже находятся сауна и пивной магазин, на втором — частный детский сад. К моменту прибытия пожарных кровля была полностью охвачена открытым огнем.

Тушение осложняли плотная застройка, сильное задымление и узкие проезды. Спасателям удалось не допустить распространения огня на расположенные рядом жилые дома. Пожар ликвидировали на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет.