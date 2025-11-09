В Алмалинском районе Алматы вспыхнул пожар повышенного ранга, передает BAQ.KZ. По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло на улице Толе би — открытым пламенем горит кровля трёхэтажного административного здания.

На месте развернут штаб пожаротушения, задействованы десятки спасателей и спецтехники. Подача воды организована бесперебойно, к тушению привлечено пять стволов.

По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала. Существует угроза распространения огня на соседние строения. Причины возгорания устанавливаются.

На момент 21:01 ДЧС Алматы сообщил, что пожар по улице Толе би ликвидирован на площади 1000 кв.м.