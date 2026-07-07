Крупный природный пожар потушили в ВКО
Огонь охватил более 1,2 тыс. гектаров, угрозы населенным пунктам удалось избежать.
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В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области полностью ликвидирован природный пожар, возникший на территории Курчумского лесного хозяйства и прилегающей открытой местности.
По уточненным данным, площадь возгорания составила 45 гектаров на территории лесного фонда и 1 155 гектаров на открытой территории.
В тушении пожара были задействованы подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, силы Министерства экологии и природных ресурсов, сотрудники лесных хозяйств и местные исполнительные органы.
Для борьбы с огнем в труднодоступной местности использовалась авиация. Вертолеты МЧС и акимата Восточно-Казахстанской области доставили к очагу пожара специалистов «Казавиалесоохраны». Кроме того, вертолет АО «Казавиаспас», оснащенный водосливным устройством, выполнил 41 сброс воды общим объемом 123 тонны.
Во время проведения работ специалисты также контролировали направление ветра и распространение огня, что позволило не допустить дальнейшего увеличения площади пожара.
Благодаря совместным действиям всех задействованных служб распространение огня было остановлено, а угрозы населенным пунктам удалось избежать.
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