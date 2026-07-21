Крупный природный пожар тушат в горах под Алматы

В Енбекшиказахском районе Алматинской области спасатели продолжают тушить возгорание сухой растительности, возникшее в горной местности. По данным МЧС, пожар произошел примерно в 10 километрах от села Байдибек би, в урочище Бактияр сай, на территории государственного земельного запаса.

Работами по ликвидации возгорания руководит начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Даурен Оразбеков. К тушению привлечены 70 человек и 15 единиц техники МЧС, местных исполнительных органов и лесного хозяйства. Также задействована авиация «Казавиаспас».

По информации ведомства, воздушное судно МЧС уже выполнило 17 сбросов воды, использовав 51 тонну воды. В МЧС отметили, что борьбу с огнем осложняют жаркая погода и северо-западный ветер скоростью до 4 м/с. Работы по ликвидации пожара продолжаются, ситуация находится на контроле ведомства.