Крупный проект по расширению золотодобычи реализуют в Акмолинской области

На месторождении Райгородок в Бурабайском районе Акмолинской области планируется расширение горно-перерабатывающего комплекса Zijin RG Gold.

Компания представила проект строительства новой золотоизвлекательной фабрики мощностью 10 млн тонн руды в год.

После реализации проекта совокупная горно-перерабатывающая мощность предприятия достигнет 16 млн тонн руды в год.

Презентация проекта состоялась 4 сентября в рамках церемонии закладки капсулы в памятный камень на площадке будущей фабрики. В послании, размещенном в капсуле, отражены планы по дальнейшему развитию месторождения Райгородок, промышленного потенциала Акмолинской области и горно-металлургической отрасли Казахстана.

Производство золота превысит 12 тонн в год

Первая обогатительная фабрика на месторождении была запущена в 2022 году. Ее мощность составляет 6,5 млн тонн руды в год. За период эксплуатации компания сформировала необходимую производственную и инженерную экспертизу для дальнейшего освоения ресурсной базы Райгородка.

Запуск второй золотоизвлекательной фабрики позволит дополнительно производить 7 тонн золота в сплаве Доре в год. В результате совокупный объем производства золота на горно-перерабатывающем комплексе Zijin RG Gold составит более 12 тонн в год.

Проект предусматривает не только строительство самой фабрики. В его состав также войдут объекты энергоснабжения и водоснабжения, хвостовое хозяйство, добычная и транспортная инфраструктура, ремонтно-складские и административные здания.

Кроме того, планируется строительство вахтового городка на 400 человек.

«Месторождение Райгородок является одним из ключевых активов Zijin Mining Group, и его дальнейшее развитие имеет стратегическое значение для акционеров. Расширение производственных мощностей позволит нам эффективнее использовать ресурсный потенциал месторождения и укрепить производственную базу предприятия», – отметил генеральный директор Zijin RG Gold Ли Каивен.

По его словам, при реализации проекта компания намерена использовать международный опыт и лучшие практики группы, адаптируя их к местным условиям, законодательству Казахстана и особенностям предприятия.

Акцент на автоматизацию и экологическую безопасность

Одним из приоритетов проекта станет внедрение современных технологий и автоматизация производственных процессов. Компания также заявляет о намерении обеспечить высокий уровень промышленной безопасности и экологической ответственности.

Ожидается, что современные технологические решения позволят повысить эффективность производства, рациональнее использовать природные ресурсы и снизить воздействие на окружающую среду.

В компании также отмечают обновление собственного парка горной техники. В частности, был приобретен крупногабаритный горнотранспортный транспорт с гибридной дизель-электрической силовой установкой.

Использование такой техники позволяет повысить топливную эффективность, сократить расход дизельного топлива и снизить выбросы парниковых газов.

Новые рабочие места и развитие местного бизнеса

Расширение производства должно повлиять и на социально-экономическое развитие Акмолинской области. Компания планирует создавать новые рабочие места и отдавать приоритет местным специалистам.

Сегодня в Zijin RG Gold работают более 1 800 человек, из которых 51% – жители Акмолинской области.

Увеличение производственных объемов также создаст дополнительный спрос на товары, материалы, услуги и подрядные работы. Это, как ожидается, расширит возможности для сотрудничества предприятия с местными поставщиками и подрядчиками.

«Для нас этот проект – не только развитие производственных мощностей, но и инвестиция в развитие региона. Увеличение производственной мощности предприятия позволит создать новые возможности для занятости и профессионального роста сотрудников, развития МСБ и укрепления экономики региона», – заявил Co-генеральный директор Zijin RG Gold Марат Шаймарданов.

Компания также продолжает реализовывать социальные и образовательные инициативы для жителей близлежащих населенных пунктов.

Напомним, Zijin RG Gold разрабатывает месторождение Райгородок в Бурабайском районе Акмолинской области. Запасы золота месторождения, классифицированные по KAZRC, составляют порядка 167 тонн и относятся к крупным монопроектам Казахстана.

С октября 2025 года группа компаний RG входит в состав Zijin Mining Group – одной из крупнейших горнопромышленных корпораций мира, специализирующейся на добыче, переработке и металлургии золота и цветных металлов.

В портфеле Zijin Mining Group находится более 30 проектов в 18 странах мира.