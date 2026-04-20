Крупный сельхозпроект едва не сорвали в области Улытау
Это могло полностью остановить деятельность предприятия.
В области Улытау удалось предотвратить срыв важного инвестиционного агропроекта, передает BAQ.kz.
Прокуратура региона совместно с Комитетом по защите инвестиций защитила права инвестора — СПК «KENGIR AGRO».
Речь идет о проекте стоимостью 610 млн тенге. Он предусматривает строительство агропромышленного комплекса, включая молочно-товарную ферму на 400 голов и современную систему орошения. В рамках проекта планируется создание 30 постоянных рабочих мест.
В ходе проверки было установлено, что уполномоченный орган планировал включить земельный участок инвестора в карантинную зону. Такое решение, особенно в период начала посевных работ, могло полностью остановить деятельность предприятия и сорвать сроки реализации проекта.
Прокуратура направила в уполномоченный орган письмо с предложением пересмотреть границы карантинной зоны.
В результате вмешательства надзорного органа участок был исключен из ограничительного списка, а препятствия для реализации проекта устранены.
На данный момент проект продолжается в штатном режиме.
В ведомстве напомнили, что инвесторы, столкнувшиеся с административными барьерами, могут обращаться в Call-центр 115.
