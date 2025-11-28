Крупный склад поддельной водки нашли в области Жетісу
Полиция изъяла почти 1200 бутылок.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В области Жетісу участковые инспекторы полиции пресекли крупный канал незаконного хранения неакцизного алкоголя, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Оперативные мероприятия проводились в рамках ОПМ "Участок" при участии представителей компании QazSpirits.
В ходе целенаправленной проверки территории правоохранители обнаружили в сарае местной 38-летней жительницы тайник с крупной партией контрафактного алкоголя. Полицейские изъяли 1 197 бутылок водки различных наименований, не имеющих акцизных марок и обладающих явными признаками подделки.
Представители QazSpirits, привлечённые для оценки изъятой продукции, подтвердили, что алкоголь не соответствует установленным стандартам и может представлять серьёзную угрозу здоровью и жизни потребителей. Специалисты отметили, что подобная продукция зачастую изготавливается в антисанитарных условиях и не проходит никакого контроля качества.
Материалы по выявленному факту будут переданы в департамент экономического расследования для принятия решений в рамках законодательных норм. Нарушительнице грозит ответственность за незаконный оборот алкогольной продукции.
Полиция подчеркивает, что продолжает системную работу по борьбе с распространением контрафактного алкоголя. Правоохранительные органы считают приоритетом защиту здоровья граждан и предотвращение рисков, связанных с употреблением опасной, несертифицированной продукции.
Самое читаемое
- 200 млрд тенге выделят на программу "Өрлеу"
- Нацбанк обновил курсы валют на 28 ноября
- Кто в Казахстане имеет право на специальное госпособие в 542 тыс тенге
- Путин назвал юридическое признание Крыма и Донбасса ключевой темой переговоров с США
- Талдыкорганцы устроили тёплый сюрприз коммунальщикам на улицах города