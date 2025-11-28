В области Жетісу участковые инспекторы полиции пресекли крупный канал незаконного хранения неакцизного алкоголя, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативные мероприятия проводились в рамках ОПМ "Участок" при участии представителей компании QazSpirits.

В ходе целенаправленной проверки территории правоохранители обнаружили в сарае местной 38-летней жительницы тайник с крупной партией контрафактного алкоголя. Полицейские изъяли 1 197 бутылок водки различных наименований, не имеющих акцизных марок и обладающих явными признаками подделки.

Представители QazSpirits, привлечённые для оценки изъятой продукции, подтвердили, что алкоголь не соответствует установленным стандартам и может представлять серьёзную угрозу здоровью и жизни потребителей. Специалисты отметили, что подобная продукция зачастую изготавливается в антисанитарных условиях и не проходит никакого контроля качества.

Материалы по выявленному факту будут переданы в департамент экономического расследования для принятия решений в рамках законодательных норм. Нарушительнице грозит ответственность за незаконный оборот алкогольной продукции.

Полиция подчеркивает, что продолжает системную работу по борьбе с распространением контрафактного алкоголя. Правоохранительные органы считают приоритетом защиту здоровья граждан и предотвращение рисков, связанных с употреблением опасной, несертифицированной продукции.