Министерство транспорта РК опубликовало промежуточный отчет о расследовании крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines, произошедшего год назад, передает BAQ.KZ.

По данным министерства, на момент подготовки отчета Комиссией проведен сбор и анализ фактических данных: информация о экипаже, диспетчерах, документация эксплуатанта, метеоусловия и материалы технического обслуживания. Получены копии бортового журнала и иных документов, относящихся к полету.

Особое внимание уделено работе с бортовыми самописцами: расшифрованы данные регистратора полетных параметров (FDR) и бортового речевого самописца (CVR). Проведен детальный осмотр места происшествия с фиксацией положения элементов конструкции самолета, фото- и видеодокументацией, а также сбор и вывоз агрегатов воздушного судна.

В рамках расследования проведены комплексные экспертизы:

трасологическая, баллистическая, взрывотехническая и пожарная экспертизы посторонних металлических предметов — следов взрывчатых веществ не обнаружено;

исследование повреждений трубки гидравлической системы №2 показало разрывы металла от соприкосновения с твердыми металлическими фрагментами;

исследование кассеты Центрального компьютера технического обслуживания затруднено термическим воздействием, переговоры ведутся с производителем памяти в США;

анализ кассет GPS завершен, данные находятся на стадии обработки.

Созданы две рабочие группы:

Анализ рисков полетов над зонами конфликтов — изучаются документы авиационных властей РФ, Азербайджана и авиакомпании для оценки соответствия принятых мер требованиям безопасности;

Выкладка элементов гидравлической системы №2 — проведена реконструкция пространственной взаимосвязи фрагментов.

На текущий момент ожидается завершение исследования кассеты Центрального компьютера и формирование отчета рабочей группы по оценке рисков. Комиссия подчеркивает, что все выводы будут объективными и основаны исключительно на фактах.

Окончательный отчет по расследованию будет опубликован на сайте Министерства транспорта РК.