Заместитель Премьер-Министра РК Канат Бозумбаев в кулуарах Мажилиса рассказал о текущем ходе расследования крушения самолета AZAL близ Актау, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, работа ведётся по двум направлениям: криминальная часть под контролем Генеральной прокуратуры и техническая проверка Министерства транспорта.

"Там мы по расследованию в 2 части делимся. Криминальная часть, которую Генпрокуратура ведет. Там они в контакте с российскими коллегами. И вторая часть - это касается расследования Министерства транспорта. Министерство транспорта на завершающей стадии расследования. Поэтому мы сейчас там ждем окончательное заключение от лицензиаров или владельцев технологий, аэронавигационные приборы и так далее. И в принципе по Минтрансу готовы будем завершить. Может быть в этом году или в начале следующего года", — сказал Бозумбаев.

Он также отметил, что работа Генпрокуратуры продолжается в тесном взаимодействии с российскими коллегами.

"А то, что касается вот этой части Генпрокуратуры, они в контакте, в плотном. Там тоже подвижки есть, вы же видели заявления различные лидеров соседних государств. Поэтому мы надеемся, что в следующем году там тоже завершится", — добавил зампремьер.

Обе линии расследования, по его словам, идут параллельно и будут завершены после получения всех необходимых заключений от технических и лицензирующих органов.