Для выяснения причин повреждения самолета AZAL был отправлен запрос в страны, где на вооружении есть оружие с элементами, похожими на те, что нашли в фюзеляже. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, передает BAQ.KZ.

"Я бы не хотел политизировать этот вопрос, каким образом он получил повреждения. На эти вопросы должна ответить взрывотехническая экспертиза, которая по линии правоохранительных органов проводится. Насколько я знаю, они отправили запросы в другие страны, где на вооружении находится различного рода оружие, с такими поражающими элементами, которые были найдены в фюзеляже упавшего самолета. Поэтому истина до конца года раскроется, все требования будут до буквы, до точки выполнены", - сказал Канат Бозумбаев.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам.

Ранее заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев прокомментировал ход расследования черных ящиков с разбившегося близ Актау самолета. Он напомнил, что по стандартам ИКАО, расследование должно длиться в течение месяца.

Окончательный отчет по итогам расследования будет представлен через несколько месяцев.