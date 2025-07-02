Азербайджанское издание Minval.az опубликовало объяснительную записку, якобы написанную капитаном российских войск ПВО Дмитрием Паладичуком. В документе он утверждает, что отдал приказ на поражение лайнера AZAL Embraer 190 по прямому указанию Минобороны РФ, передает BAQ.KZ.

Самолёт был сбит 25 декабря 2024 года на подлёте к Грозному. На борту находились граждане нескольких стран, и трагедия вызвала международный резонанс. Официальное расследование продолжается уже более полугода.

В документе, поступившем в редакцию Minval.az анонимно, содержатся:

подробный хронометраж действий расчёта ПВО;

данные по навигации цели и условиям запуска ракет;

указание на отсутствие связи и технические проблемы на позиции;

утверждение, что цель была невидима из-за тумана, а запуск произведён по координатам и по приказу по телефону.

Кроме письменной объяснительной, издание опубликовало три аудиозаписи, где, как утверждается, голосами военных подтверждается приказ на запуск и то, что по цели стреляли дважды, а осколки ракеты задели самолёт.

"Мы не берёмся утверждать подлинность письма, но его содержание представляет интерес как для следствия, так и для общественности", — подчёркивает редакция Minval.az.

Официальные органы Азербайджана, расследующие катастрофу, пока не прокомментировали новые материалы. Вопрос о достоверности опубликованных документов остаётся открытым и требует экспертного анализа и подтверждения подлинности.