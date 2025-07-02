Крушение самолета в Актау: в СМИ появилось признание российского военного
Minval опубликовал объяснительную капитана ПВО РФ.
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Азербайджанское издание Minval.az опубликовало объяснительную записку, якобы написанную капитаном российских войск ПВО Дмитрием Паладичуком. В документе он утверждает, что отдал приказ на поражение лайнера AZAL Embraer 190 по прямому указанию Минобороны РФ, передает BAQ.KZ.
Самолёт был сбит 25 декабря 2024 года на подлёте к Грозному. На борту находились граждане нескольких стран, и трагедия вызвала международный резонанс. Официальное расследование продолжается уже более полугода.
В документе, поступившем в редакцию Minval.az анонимно, содержатся:
- подробный хронометраж действий расчёта ПВО;
- данные по навигации цели и условиям запуска ракет;
- указание на отсутствие связи и технические проблемы на позиции;
- утверждение, что цель была невидима из-за тумана, а запуск произведён по координатам и по приказу по телефону.
Кроме письменной объяснительной, издание опубликовало три аудиозаписи, где, как утверждается, голосами военных подтверждается приказ на запуск и то, что по цели стреляли дважды, а осколки ракеты задели самолёт.
"Мы не берёмся утверждать подлинность письма, но его содержание представляет интерес как для следствия, так и для общественности", — подчёркивает редакция Minval.az.
Официальные органы Азербайджана, расследующие катастрофу, пока не прокомментировали новые материалы. Вопрос о достоверности опубликованных документов остаётся открытым и требует экспертного анализа и подтверждения подлинности.
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