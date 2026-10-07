Крушение самолета ВВС Нигерии: Токаев выразил соболезнования

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Нигерии Боле Ахмеду Тинубу в связи с крушением самолета военно-воздушных сил страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства выразил соболезнования Президенту Нигерии и передал слова сочувствия родным и близким погибших.

Напомним, самолет ВВС Нигерии ATR-42 потерпел крушение 5 октября в районе Игбокода штата Ондо во время планового рейса из Бенин-Сити в Лагос. По уточненным данным Военно-воздушных сил страны, на борту находились 25 человек – 20 пассажиров и пять членов экипажа. Выживших не обнаружили. Президент Нигерии Бола Тинубу объявил трехдневный национальный траур и поручил провести расследование причин авиакатастрофы.