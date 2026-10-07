Крушение самолета ВВС Нигерии: Токаев выразил соболезнования
7 Октября 2026, 15:46
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7 Октября 2026, 15:467 Октября 2026, 15:46
254Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Нигерии Боле Ахмеду Тинубу в связи с крушением самолета военно-воздушных сил страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства выразил соболезнования Президенту Нигерии и передал слова сочувствия родным и близким погибших.
Напомним, самолет ВВС Нигерии ATR-42 потерпел крушение 5 октября в районе Игбокода штата Ондо во время планового рейса из Бенин-Сити в Лагос. По уточненным данным Военно-воздушных сил страны, на борту находились 25 человек – 20 пассажиров и пять членов экипажа. Выживших не обнаружили. Президент Нигерии Бола Тинубу объявил трехдневный национальный траур и поручил провести расследование причин авиакатастрофы.
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