Турксибский районный суд Алматы огласил приговор по делу о крушении самолета Bek Air, произошедшем 27 декабря 2019 года, передает BAQ.KZ.

В авиакатастрофе рейса Алматы – Астана на борту Fokker-100 находились 98 человек, из которых 13 погибли, включая командира и второго пилота, и 53 пассажира получили травмы различной степени тяжести. Самолет вскоре после взлёта потерял высоту и врезался в бетонное ограждение аэропорта, а позже причиной трагедии признаны снежно-ледяные отложения на крыльях и нарушения правил полётов со стороны экипажа.

В ходе судебного разбирательства суд установил, что пилоты допустили одиннадцать нарушений, включая ненадлежащее проведение предполётного осмотра, несвоевременное выявление обледенения крыльев и игнорирование необходимости противообледенительной обработки. Также при взлёте они нарушили параметры взлётной конфигурации, что привело к неконтролируемому сваливанию самолёта и столкновению с объектами за пределами аэродрома.

Вина командира и второго пилота была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертов и другими вещественными доказательствами. В соответствии с частью 3 статьи 344 Уголовного кодекса РК они признаны виновными в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта. Однако наказание им не назначено в связи с их смертью.