Крушение вертолета крупнейшей нефтяной компании: никто не выжил

В Саудовской Аравии потерпел крушение вертолет государственной нефтяной компании Saudi Aramco — одного из крупнейших производителей нефти в мире. В результате авиакатастрофы погибли все 14 человек, находившиеся на борту. Как сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на Министерство энергетики королевства, трагедия произошла в прибрежном городе Рас-Таннура на востоке страны.

По информации ведомства, все погибшие были гражданами Саудовской Аравии. Причины крушения пока не раскрываются. Власти начали расследование, которое должно установить обстоятельства и причины авиакатастрофы. Saudi Aramco — государственная энергетическая компания Саудовской Аравии и один из крупнейших производителей сырой нефти в мире. Ее деятельность охватывает добычу, переработку и экспорт углеводородов, а сама компания играет ключевую роль в мировой нефтяной отрасли.