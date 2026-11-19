Крылья на 4,5 метра и 10 тысяч камней: чем Казахстан удивит на „Мисс Вселенная“
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Золотые крылья, которые раскрываются с помощью специального механизма, тысячи сверкающих камней и пятиметровый шлейф. Именно в таком образе Казахстан собирается удивить зрителей международного конкурса «Мисс Вселенная – 2026». Стали известны подробности национального костюма Алины Ри, над которым дизайнеры работали почти полгода, передаёт BAQ.KZ.
Наряд полностью изготовлен вручную. Его создатели постарались соединить национальные мотивы, современную моду и символы, отражающие историю и культуру Казахстана. Каждая деталь здесь имеет своё значение – от цвета ткани до формы головного убора.
Крылья, которые раскрываются
Главная особенность костюма – золотые крылья длиной 4,5 метра. Они оснащены специальным механизмом, позволяющим раскрывать их во время выступления.
Образ дополняют перья, напоминающие крылья сказочных птиц. По задумке дизайнеров, они символизируют силу и независимость Казахстана, а небесно-голубой цвет наряда – мир и благополучие.
На костюм вручную нашили более 10 тысяч драгоценных камней. Золотая вышивка, которой украшена ткань, олицетворяет богатство и изобилие страны.
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Пять метров шлейфа и корона в форме купола
Не менее впечатляющая деталь – шлейф длиной пять метров. Его украсили золотой вышивкой, узоры которой переливаются при каждом движении.
Головной убор Алины выполнен в виде золотой короны-купола. Он символизирует солнце – источник жизни, энергии и изобилия.
Рукава платья расшиты золотистыми бисерными нитями, которые сверкают при движении.
Кроме того, специально для этого образа мастера подготовили около десяти комплектов украшений ручной работы.
Команда дизайнеров с нетерпением ждёт выступления Алины Ри на международной сцене и призывает казахстанцев поддержать свою представительницу.
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