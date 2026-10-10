Крыша кухонного помещения ресторана загорелась в Туркестанской области

В селе Абай Келесского района Туркестанской области произошло возгорание кровли кухонного помещения, пристроенного к одному из ресторанов.

По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение крыши. Для оперативной ликвидации пожара незамедлительно были поданы пожарные стволы и организована работа по тушению возгорания.

Благодаря профессионализму и оперативности пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня и в короткие сроки полностью ликвидировать возгорание.

Пострадавших нет.