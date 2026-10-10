  • Главная
  • Новости
  • Крыша кухонного помещения ресторана загорелась в Туркестанской области

Крыша кухонного помещения ресторана загорелась в Туркестанской области

Пожарные ликвидировали возгорание.

10 Октября 2026, 23:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Скриншот видео 10 Октября 2026, 23:34
10 Октября 2026, 23:34
199
Фото: Скриншот видео

В селе Абай Келесского района Туркестанской области произошло возгорание кровли кухонного помещения, пристроенного к одному из ресторанов.

По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение крыши. Для оперативной ликвидации пожара незамедлительно были поданы пожарные стволы и организована работа по тушению возгорания.

Благодаря профессионализму и оперативности пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня и в короткие сроки полностью ликвидировать возгорание.

Пострадавших нет.

Самое читаемое

Наверх