Крыша кухонного помещения ресторана загорелась в Туркестанской области
Пожарные ликвидировали возгорание.
10 Октября 2026, 23:34
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10 Октября 2026, 23:3410 Октября 2026, 23:34
199Фото: Скриншот видео
В селе Абай Келесского района Туркестанской области произошло возгорание кровли кухонного помещения, пристроенного к одному из ресторанов.
По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение крыши. Для оперативной ликвидации пожара незамедлительно были поданы пожарные стволы и организована работа по тушению возгорания.
Благодаря профессионализму и оперативности пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня и в короткие сроки полностью ликвидировать возгорание.
Пострадавших нет.
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