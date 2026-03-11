В Костанае в аварийном доме по улице Кочубея произошло обрушение кровли, передает BAQ.kz со ссылкой на "Алау".

Чрезвычайное происшествие произошло еще 5 марта в двухэтажном доме №11, который в 2024 году был признан аварийным. Однако после инцидента в здании продолжали жить люди. Сейчас их срочно расселяют.

В двухэтажке из восьми квартир шесть считаются жилыми, в них проживают 24 человека. Одним из них является 15-летний Андрей Гудинов, который живет здесь вместе с мамой. В момент обрушения их не было дома. Сейчас семья собирает вещи и готовится покинуть квартиру.

"Сейчас собираем вещи. Некоторые отвезем в гараж, мебель тоже. А нужные вещи, школьные принадлежности возьмем с собой. Переедем к бабушке с дедушкой", - рассказал Андрей Гудинов.

В этом году дом планировали снести, а жильцов переселить в арендные квартиры. После происшествия аким Костаная провел экстренное совещание с собственниками квартир. Было принято решение как можно быстрее расселить людей, поскольку находиться в доме небезопасно.

Жителям предложили несколько вариантов временного проживания. Те, у кого есть возможность, могут переехать к родственникам. Для остальных предусмотрена аренда жилья.