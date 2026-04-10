В селе Туздыбастау Алматинской области загорелась кровля временного строения на территории частного дома, передает BAQ.kz.

Огонь мог привести к серьезным последствиям — внутри находились газовые баллоны.

На место быстро прибыли спасатели «Ауыл құтқарушылары» из этого же села. Действуя без промедления, они вынесли два газовых баллона из зоны пожара, предотвратив угрозу взрыва.

После этого пожарные продолжили тушение и полностью ликвидировали возгорание.

Пострадавших нет.