"Крыша" за 2,5 миллиона в месяц: банду рэкетиров накрыли в Шымкенте
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В Шымкенте полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся разбоями, грабежами и вымогательствами, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, организатор группировки привлек в свою команду проверенных лиц, четко распределив между ними роли. Основной доход преступной группы поступал от регулярных поборов с местного бизнеса. В частности, установлено, что члены ОПГ "курировали" один из ночных клубов города, незаконно получая с него до 2,5 миллиона тенге ежемесячно за так называемую "крышу".
Кроме вымогательства, участники банды занимались разбойными нападениями и грабежами, выбирая места, где, по их информации, могли находиться крупные суммы денег. Все действия подчиненных лично координировал главарь группировки.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции при координации прокуратуры задержали организатора и его ближайшего подельника. При обыске были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.
Оба задержанных водворены в изолятор временного содержания. Кроме того, установлены еще пятеро участников банды, их действиям будет дана правовая оценка.
В полиции подчеркивают, что работа по установлению всех эпизодов противоправной деятельности продолжается.
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