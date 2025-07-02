В Шымкенте полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся разбоями, грабежами и вымогательствами, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, организатор группировки привлек в свою команду проверенных лиц, четко распределив между ними роли. Основной доход преступной группы поступал от регулярных поборов с местного бизнеса. В частности, установлено, что члены ОПГ "курировали" один из ночных клубов города, незаконно получая с него до 2,5 миллиона тенге ежемесячно за так называемую "крышу".

Кроме вымогательства, участники банды занимались разбойными нападениями и грабежами, выбирая места, где, по их информации, могли находиться крупные суммы денег. Все действия подчиненных лично координировал главарь группировки.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции при координации прокуратуры задержали организатора и его ближайшего подельника. При обыске были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.

Оба задержанных водворены в изолятор временного содержания. Кроме того, установлены еще пятеро участников банды, их действиям будет дана правовая оценка.

В полиции подчеркивают, что работа по установлению всех эпизодов противоправной деятельности продолжается.