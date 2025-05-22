В Сети распространилось видео, снятое жительницей столичного жилого комплекса "Жана Арка", в котором она показывает последствия масштабного затопления двора и подвальных помещений. По словам автора видео, уровень воды поднялся до второго этажа, а во дворе — антисанитария, передает BAQ.KZ.

"Акимат, сделайте что-нибудь. Тут не то что комары — тут крысы, утки и бобры скоро будут. Наш дом на пандусе, вся вода идёт в подвал. Минвата валяется во дворе, дети её руками трогают и в рот кладут. Обратились — сказали следить за детьми", — возмущается девушка за кадром.

ЖК "Жана Арка", расположенный по адресу: ул. Кордай, 87 и 89 (район Сарайшык), оказался в числе так называемых "проблемных" объектов. Как сообщает ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны", застройщиком выступает ТОО "BBS Gold". Однако из-за нехватки финансирования строительство было приостановлено.

На уровне акимата была создана межведомственная комиссия, где проблемы комплекса обсуждаются с участием дольщиков. Также организован жилищно-строительный кооператив "Қордай 89" из числа пострадавших, которому, как ожидается, передадут право на завершение строительства через суд.

Правоохранительные органы уже подали иск в интересах дольщиков. Тем временем, затопление, разрушение конструкций и небезопасные условия для детей остаются без решения.

Акимат Астаны сообщил, что вопрос находится "на постоянном контроле". Однако жильцы продолжают требовать немедленных действий, чтобы остановить разрушение и обезопасить жизнь в затопленном комплексе.