В Джангельдинском районе Костанайской области состоялось открытие многофункционального крытого хоккейного корта, который уже передан в пользование жителям региона, передает BAQ.KZ.

Новый спортивный объект расположен в селе Торгай и реализован за счёт средств областного бюджета. Его открытие стало важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры сельской местности и создании условий для занятий зимними видами спорта.

Крытый хоккейный корт позволит жителям, особенно молодёжи, круглогодично заниматься спортом, включая хоккей, фигурное катание и массовое катание на коньках. Ожидается, что объект станет центром притяжения для любителей активного образа жизни и будет способствовать популяризации здорового образа жизни среди населения.

Ввод в эксплуатацию нового спортивного объекта станет дополнительным импульсом для развития физической культуры и спорта в Костанайской области, а также создаст новые возможности для организации спортивных мероприятий и досуга жителей.