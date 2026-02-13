Новые исследования так называемых «инкских ледяных мумий» опровергли устоявшееся представление о том, что для ритуальных жертвоприношений отбирали исключительно физически совершенных детей, сообщает BAQ.kz.

Компьютерная томография показала: на момент смерти девочки имели травмы и признаки заболеваний.

Речь идет о ритуале «капакоча», практиковавшемся в Империя инков — крупнейшем государстве доколумбовой Южной Америки, существовавшем с XIII века до завоевания испанцами в 1572 году. Во время торжественных церемоний детей и подростков приносили в жертву и оставляли на вершинах Анд, которые считались священными и связанными с божествами.

Международная группа исследователей под руководством археолога Дагмары Сохи из Варшавского университета провела КТ-сканирование четырех мумий девочек, обнаруженных в 1990-х годах на высоте около 5800 метров — в районах вулканов Ампато и Сара-Сара на юге Перу. Результаты опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Установлено, что на момент гибели двум девочкам было 8 и 10 лет, еще двум — по 14. Одна из них — знаменитая «Дама из Ампато», или «Ледяная дева», найденная в 1995 году. Все четверо, как показало сканирование, погибли от сильного удара по голове, вероятно, нанесенного деревянной дубинкой.

Однако главной неожиданностью стало состояние их здоровья. У «Ледяной девы» зафиксированы прижизненные травмы черепа, грудной клетки и таза. У восьмилетней девочки выявлены признаки возможной болезни Шагаса, а также изменения в легких, которые могли быть следствием туберкулеза. Это противоречит описаниям испанских хронистов, утверждавших, что для ритуалов отбирали «идеальных» и полностью здоровых детей.

По мнению ученых, проблемы со здоровьем могли быть типичными для населения того времени, а представления европейских летописцев об «идеальности» могли не совпадать с взглядами самих инков.

Кроме того, исследование показало, что одну из девочек, вероятно, подготовили к мумификации заранее: внутренние органы были удалены и заменены тканями и камнями, после чего тело разместили в ритуальной позе. Ученые предполагают, что это могло быть сделано для сокрытия физических недостатков.

Авторы работы подчеркивают: новые данные заставляют по-новому взглянуть как на сам ритуал «капакоча», так и на достоверность колониальных источников.