Сборная Казахстана по настольному теннису объявила состав на чемпионат Азии, который состоится с 11 по 15 октября в индийском Бхубанешваре, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

В чемпионате Азии примут участие с сборные Бангладеша, Гонконга, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Китая, Южной Кореи, Северной Кореи, Кыргызстана, Макао, Малайзии, Мальдив, Монголии, Непала, Омана, Сингапура, Таиланда, Тайбэя, Узбекистана, Шри-Ланки, Японии.

Нашу страну представят Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов, Искендер Харки, Санжар Жубанов, Зауреш Акашева, Сарвиноз Миркадирова, Анель Бахыт, Жанерке Кошкумбаева, Альбина Жаксылыкова.