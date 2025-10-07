Кто будет представлять Казахстан на чемпионате Азии по настольному теннису
Казахстан представят 11 спортсменов.
Сегодня, 01:25
Сегодня, 01:25Сегодня, 01:25
92Фото: Pixabay.com
Сборная Казахстана по настольному теннису объявила состав на чемпионат Азии, который состоится с 11 по 15 октября в индийском Бхубанешваре, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
В чемпионате Азии примут участие с сборные Бангладеша, Гонконга, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Китая, Южной Кореи, Северной Кореи, Кыргызстана, Макао, Малайзии, Мальдив, Монголии, Непала, Омана, Сингапура, Таиланда, Тайбэя, Узбекистана, Шри-Ланки, Японии.
Нашу страну представят Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов, Искендер Харки, Санжар Жубанов, Зауреш Акашева, Сарвиноз Миркадирова, Анель Бахыт, Жанерке Кошкумбаева, Альбина Жаксылыкова.
