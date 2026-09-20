Кто ещё травит Атырау: АНПЗ предложили найти источник запаха

Адвокат Айгуль Кенжалиева предложила Атыраускому НПЗ профинансировать независимое исследование воздуха по всему городу, чтобы установить все возможные источники сероводорода и неприятного запаха. Инициатива прозвучала на экологическом брифинге АНПЗ на фоне заявлений предприятия о том, что его системы мониторинга не фиксируют превышений.

Мы не говорим, что НПЗ белый и пушистый. Он загрязнитель, пусть отвечает за своё. Но если завод хочет показать, что кроме него есть другие источники, давайте объединимся и исследуем город, — сказала Кенжалиева.

По её словам, общественникам уже приходилось за собственные деньги проводить лабораторные исследования. Не все необходимые показатели можно определить в местных лабораториях, поэтому приходится привлекать специалистов со стороны. Адвокат предложила выбрать независимую лабораторию, регулярно исследовать воздух в разных районах Атырау и публиковать результаты. При этом вопрос независимости исследований остаётся открытым, если финансировать их будет сам АНПЗ.

Кроме вас, возможно, есть те, кто пользуется вашим прикрытием и делает свои чёрные дела, — заявила Кенжалиева.

Гендиректор АНПЗ Муратжан Мусайбеков предложил обсудить инициативу отдельно. Решение о финансировании исследования пока не принято.