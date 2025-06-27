Депутаты мажилиса из Народной партии Казахстана и партии "Ак жол" не поддержали отчёт правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Претензии к отчёту были у всех депутатов, но документ одобрили партийные фракции Amanat, "Ауыл" и Respubica. При этом фракция ОСДП воздержалась.

Позиция НПК

"Можно констатировать: многие положения Концепции не выполняются, а амбициозная задача по удвоению ВВП отдаляется. Отчет ВАП нам демонстрирует, что наша экономика все еще нуждается в росте производственных мощностей, в диверсификации экономики, нуждаемся в новых источниках доходов госбюджета, о чем фракция НПК без устали говорит уже много лет. Исходя из изложенного, депутатская фракция НПК будет голосовать против принятия отчета Правительства Республики Казахстан об исполнении республиканского бюджета за 2024 год", - сказал депутат Магеррам Магеррамов.

Позиция ОСДП

"Еще год назад мы говорили о том, что в Отчете Правительства практически не раскрываются актуальные аспекты социального благополучия среднестатистического казахстанца. Растут цены на коммунальные услуги, дорожает бензин. Не растет главное: уровень прозрачности и подотчетности госорганов перед населением при распределении бюджетных средств. Резюмируя вышесказанное: мы, фракция ОСДП, принимаем отчет Высшей аудиторской палаты, НО голосуем против отчета Правительства. Такой отчет нельзя принимать. Наша позиция – принципиальна и остается в силе!", - сказал мажилисмен Асхат Рахмжанов.

Позиция "Ак жола"