Ими интересуются Маск и Цукерберг: В Astana Hub назвали самые дорогие стартапы Казахстана
Отечественные проекты активно выходят на международные рынки
Компании-"единороги" привлекают миллиарды долларов инвестиций и становятся драйверами целых отраслей. Их примеры подталкивают венчурных инвесторов активнее вкладываться в новые проекты, ускоряя развитие предпринимательства.
Казахстанские проекты также все активнее выходят на международные рынки, однако путь к заветному статусу "единорога" остается непростым и требует преодоления серьезных барьеров. Подробнее об этом в материале корреспондента BAQ.KZ.
Жёсткая конкуренция
Как сообщили в Astana Hub, главные вызовы для таких компаний связаны с ограниченным доступом к крупным инвестициям на поздних стадиях развития, необходимостью быстрой экспансии за рубеж и жесткой конкуренцией с глобальными игроками.
Для решения этих проблем был запущен Alem Venture Fund, который призван привлечь зарубежных инвесторов и расширить доступ к капиталу. Это создаёт условия для ускоренной интеграции казахстанских проектов в мировую экосистему.
Важным фактором также остаётся защита интеллектуальной собственности и правовая адаптация к требованиям зарубежных рынков.
Кто из казахстанских стартапов может войти в клуб "единорогов"
Казахстанская экосистема уже сформировала ряд стартапов с высоким потенциалом. В Astana Hub одним из ярких примеров называют — Higgsfield AI, основанный Ерзатом Дулат. Всего за два года компания привлекла миллионы пользователей по всему миру, получила оценку в $300 млн и интерес со стороны Илона Маска и Марка Цукерберга, но решила развиваться самостоятельно. Стартап уже привлёк $16 млн инвестиций и демонстрирует, что отечественные проекты способны конкурировать на мировом уровне.
Другой пример — CodiPlay, экосистема для обучения школьников цифровым навыкам. С 2021 года платформа используется в Казахстане и за рубежом, а в 2025-м привлекла $9 млн при оценке в $100 млн. Стартап планирует выйти на рынки MENA и подключить 3000 школ.
Среди перспективных проектов также Arlan Biotech, разрабатывающий ИИ-платформу для ускоренной разработки лекарств; Cybernet.ai, создающий голосовых агентов для колл-центров в разных странах; и Surfaice, работающий на стыке AI и SaaS с выходом на рынки США и Европы.
Отдельно выделяется Grand Mobile — ролевая онлайн-игра с открытым миром от студии Grand Games, набравшая 70 млн пользователей по всему миру и успешно вышедшая на международные рынки при поддержке Astana Hub.
"Все эти компании уже заявили о себе на глобальной арене и обладают реальным потенциалом для достижения статуса "единорога", - сообщили в Astana Hub.
Как Казахстан готовит кадры для будущих "единорогов"
В Astana Hub подчеркивают, что Казахстан выстраивает систему подготовки AI-талантов- от школьников до профессионалов.
Помимо этого, в стране развиваются проекты: Tomorrow School и TUMO Astana.
Tomorrow School - двухлетняя школа программирования и AI по модели peer-to-peer, где студенты осваивают более 50 практических проектов и до 20 языков программирования.
TUMO Astana - центр креативных технологий для подростков, предлагающий обучение по 11 направлениям: от генеративного ИИ и робототехники до анимации и 3D-дизайна.
Tech Orda ежегодно обучает тысячи специалистов при поддержке государства. В 2022–2023 годах обучение прошли более 6 тысяч студентов, а в 2024-м выделено свыше 3 тысяч грантов.
В 2025 году в Астане откроется Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, который объединит образование, стартапы и R&D.
