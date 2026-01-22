  • 22 Января, 23:05

Кто из казахстанских судей смогут работать на международном уровне

ФИФА одобрило кандидатуры 21 специалиста.

Сегодня, 22:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
фото из открытых источников Сегодня, 22:29
Сегодня, 22:29
75
Фото: фото из открытых источников

ФИФА одобрило кандидатуры 21 специалиста, сообщает BAQ.kz.

Сразу 21 футбольный арбитр из Казахстана получил международный статус FIFA, что дает им право обслуживать матчи самого высокого уровня, включая международные турниры и отборочные встречи под эгидой УЕФА.

В числе судей, вошедших в список FIFA, — главный арбитр и судья VAR Арман Есмуратов, а также Саят Карабаев и Данияр Сахи. Международный статус главного судьи FIFA также присвоен Болату Сариеву и Татьяне Сорокопудовой.

Получение лицензии FIFA открывает для казахстанских арбитров возможность работать на матчах национальных сборных и официальных соревнованиях международного уровня.

В Федерации футбола Казахстана отметили, что расширение представительства отечественных судей на международной арене свидетельствует о росте качества судейской подготовки в стране.

Самое читаемое

Наверх