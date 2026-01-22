ФИФА одобрило кандидатуры 21 специалиста, сообщает BAQ.kz.

Сразу 21 футбольный арбитр из Казахстана получил международный статус FIFA, что дает им право обслуживать матчи самого высокого уровня, включая международные турниры и отборочные встречи под эгидой УЕФА.

В числе судей, вошедших в список FIFA, — главный арбитр и судья VAR Арман Есмуратов, а также Саят Карабаев и Данияр Сахи. Международный статус главного судьи FIFA также присвоен Болату Сариеву и Татьяне Сорокопудовой.

Получение лицензии FIFA открывает для казахстанских арбитров возможность работать на матчах национальных сборных и официальных соревнованиях международного уровня.

В Федерации футбола Казахстана отметили, что расширение представительства отечественных судей на международной арене свидетельствует о росте качества судейской подготовки в стране.