В Восточно-Казахстанской области усиливают контроль за историческими памятниками после инцидента на археологическом комплексе «Шағаноба» в Зайсанском районе. Там проводились земляные работы с использованием спецтехники, из-за чего возникли вопросы о возможном повреждении древних курганов.

По данным акимата, 13 ноября территорию обследовали полицейские, археолог и специалисты по охране историко-культурного наследия. Они зафиксировали следы земляных работ и составили акт. Находившихся на месте людей установили, а материалы зарегистрировали в полиции. Из-за снежного покрова специалисты пока не могут оценить состояние курганов и определить возможный ущерб. Полноценное обследование запланировали на весну 2027 года.

По факту незаконного проведения археологических работ возбуждено уголовное дело по пунктам 1 и 3 части 2 статьи 295 УК РК. Статья предусматривает ответственность за незаконное проведение археологических работ группой лиц по предварительному сговору, а также с использованием специальных технических средств или землеройных машин. Обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках досудебного расследования, - сообщили в акимате ВКО.

После происшествия в акимате области провели совещание под руководством Нурымбета Сактаганова. Отдельно обсудили безопасность музея-заповедника «Берел», где расположено более 100 курганов сакского и тюркского периодов. Глава региона поручил усилить контроль за историческими объектами и межведомственное взаимодействие, подчеркнув, что наличие ограждений и камер не гарантирует сохранность памятников.